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17:00, 26 ноября 2023Бывший СССР

На Украине высказались о последствиях кризиса в отношениях с Польшей

Экс-советник Кучмы Соскин: нестабильность может привести к войне Киева и Варшавы
СюжетПротесты на Украине

Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин высказался на YouTube о том, к чему могут привести нестабильные отношения между Варшавой и Киевом.

По его словам, возникший кризис, а также ситуация на границе двух стран из-за протеста польских перевозчиков могут привести к военному конфликту между государствами. Соскин отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не осознает опасность сложившейся ситуации.

«Я считаю, что сегодня украинско-польская граница — это динамитная зона. Там может произойти все, что угодно», — заключил он.

Ранее мэр Львова Андрей Садовой заявил, что «польские друзья» Украины должны вернуться к реальности и прекратить «позорную блокаду». По словам мэра украинского города, весь вклад Польши в победу Украины «сводится на нет группой "маргиналов", блокирующих поставки гуманитарных товаров в страну.

В начале ноября польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Протестующие требуют ввести коммерческие ограничения для украинских перевозчиков и ограничить их количество.

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