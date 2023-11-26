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02:13, 26 ноября 2023Бывший СССР

Мэр украинского города обратился с требованием к Польше

Мэр Львова Садовой потребовал от Польши прекратить блокаду границы с Украиной

Фото: Reuters

«Польские друзья» Украины должны вернуться к реальности и прекратить «позорную блокаду», потребовал мэр Львова Андрей Садовой. Его слова приводит РИА Новости.

По словам мэра украинского города, весь вклад Польши в победу Украины «сводится на нет группой "маргиналов", блокирующих поставки гуманитарных товаров в страну, которая второй год "защищает безопасность Европы"».

«Есть ли у Польши смелость, политическая воля и гражданские инструменты, чтобы положить конец этой позорной блокаде Украины?» — обратился Садовой на польском языке, добавив, что цена блокады «слишком высока».

Ранее стало известно, что украинские дальнобойщики по 10 дней ждут выезда из Польши — время ожидания в очереди составляет 226 часов. При стандартных условиях время ожидания на границе составило бы 59 часов.

В начале ноября польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Протестующие требуют ввести коммерческие ограничения для украинских перевозчиков и ограничить их количество.

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      Марина Совина
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