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07:36, 26 ноября 2023Силовые структуры

О деле избитого мигрантами пенсионера-водителя доложат Бастрыкину

Глава СК Бастрыкин затребовал доклад по избитому мигрантами пенсионеру в Щелково

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об избиении и незаконном лишении свободы пенсионера в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что глава СКР поручил руководителю главного следственного управления по Московской области Старикову Александру Юрьевичу представить отчет о ходе расследования уголовного дела. «Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.

Ранее в подмосковном Щелково следователи возбудили уголовное дело в отношении двух уроженцев Средней Азии, которые избили отказавшегося их подвезти 76-летнего местного жителя. Инцидент произошел 15 ноября на Комсомольской улице в Щелково.

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      Марина Совина
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