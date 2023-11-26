О деле избитого мигрантами пенсионера-водителя доложат Бастрыкину

Глава СК Бастрыкин затребовал доклад по избитому мигрантами пенсионеру в Щелково

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об избиении и незаконном лишении свободы пенсионера в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что глава СКР поручил руководителю главного следственного управления по Московской области Старикову Александру Юрьевичу представить отчет о ходе расследования уголовного дела. «Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.

Ранее в подмосковном Щелково следователи возбудили уголовное дело в отношении двух уроженцев Средней Азии, которые избили отказавшегося их подвезти 76-летнего местного жителя. Инцидент произошел 15 ноября на Комсомольской улице в Щелково.