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12:40, 26 ноября 2023Мир

Песков оценил рост популярности политиков-популистов в Европе

Песков: легковесный популизм политиков Европы не приносит ничего хорошего

Фото: Christian Lue / Unsplash

Легковесный популизм политиков Европы не приносит ни людям, ни миру ничего хорошего. Об этом заявил официальный представитель Кремля и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале журналиста телеканала «Россия» Павла Зарубина.

«Вряд ли [власти США и ЕС] радовались бы [переворотам в своих странах]. Но такой легковесный популизм в международных делах, к сожалению, сейчас в моде европейской. Это ничего хорошего не приносит», — рассказал представитель.

Дмитрий Песков также заявил о свержении законной власти в Киеве во время Майдана 10 лет назад. «Тогда произошел переворот, была свергнута легитимная власть. Причем она была свергнута, несмотря на подписанные гарантии тех самых европейских государств», — заявил он.

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      Марина Совина
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