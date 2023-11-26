Песков: легковесный популизм политиков Европы не приносит ничего хорошего

Легковесный популизм политиков Европы не приносит ни людям, ни миру ничего хорошего. Об этом заявил официальный представитель Кремля и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале журналиста телеканала «Россия» Павла Зарубина.

«Вряд ли [власти США и ЕС] радовались бы [переворотам в своих странах]. Но такой легковесный популизм в международных делах, к сожалению, сейчас в моде европейской. Это ничего хорошего не приносит», — рассказал представитель.

Дмитрий Песков также заявил о свержении законной власти в Киеве во время Майдана 10 лет назад. «Тогда произошел переворот, была свергнута легитимная власть. Причем она была свергнута, несмотря на подписанные гарантии тех самых европейских государств», — заявил он.