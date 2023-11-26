Песков заявил о свержении легитимной власти в Киеве во время Майдана

Песков заявил о свержении законной власти в Киеве во время Майдана 10 лет назад

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о свержении законной власти в Киеве во время Майдана 10 лет назад. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале журналиста телеканала «Россия» Павла Зарубина.

Песков прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об указанной акции протеста, которая, по ее словам, стала символом стремления к свободе. Так, политик отметил, что считает Майдан процессом свержения законного правительства.

«Тогда произошел переворот, была свергнута легитимная власть. Причем она была свергнута, несмотря на подписанные гарантии тех самых европейских государств», — заявил он.

Ранее глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко заявил, что, как считают в Киеве, Москва планирует дестабилизировать ситуацию в стране при помощи оппозиции и военных. Также он отметил, что Россия будет уничтожать электростанции и транспортные узлы в зимний период для снижения качества жизни украинцев.