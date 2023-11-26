«Рубин» обыграл «Факел» в матче РПЛ

«Рубин» победил «Факел» в матче РПЛ со счетом 1:0

Казанский «Рубин» одержал победу над воронежским «Факелом» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена» и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 37-й минуте забил полузащитник хозяев Руслан Безруков.

Таким образом, после 16 матчей «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. «Факел» располагается на десятом месте, имея в активе 19 очков.

В следующем матче «Рубин» на выезде сыграет с московским «Динамо» 4 декабря. «Факел» двумя днями ранее примет калининградскую «Балтику».

