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18:32, 26 ноября 2023Спорт

«Рубин» обыграл «Факел» в матче РПЛ

«Рубин» победил «Факел» в матче РПЛ со счетом 1:0

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Казанский «Рубин» одержал победу над воронежским «Факелом» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена» и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 37-й минуте забил полузащитник хозяев Руслан Безруков.

Таким образом, после 16 матчей «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. «Факел» располагается на десятом месте, имея в активе 19 очков.

В следующем матче «Рубин» на выезде сыграет с московским «Динамо» 4 декабря. «Факел» двумя днями ранее примет калининградскую «Балтику».

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      Анастасия Борисова
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