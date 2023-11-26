Военный эксперт оценил роль танков в украинском конфликте

Военный эксперт Кнутов назвал вопросом прошлого роль танков на СВО

Бронетехника в современных военных конфликтах уже не играет ключевой роли, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал, каким образом Россия противостоит западным танкам в зоне специальной военной операции на территории Украины.

Для таких конфликтов масштабное применение бронетехники — это вопрос прошлого Юрий Кнутов военный эксперт

«Когда бои ведутся с какими-то слабыми странами типа Ирака, других государств Ближнего Востока, танки могут играть важную роль. Но на сегодняшний день у нас есть эффективные противотанковые средства, которые способны справиться с танками, которые находятся в армии Украины. Leopard мы жгли уже сейчас в зоне специальной военной операции (СВО), что касается танков Abrams, то они горели в Ираке, причем очень активно», — сказал он.

По словам Юрия Кнутова, за последние десятилетия сложился опыт противодействия танкам западного производства.

«Опыт борьбы есть, более того, у нас весной этого года было создано подразделение, которое занималось именно борьбой с танками, проходило противотанковую подготовку. Военные знают, куда надо бить по танку, чтобы вывести его из строя, либо уничтожить. Эти обученные расчеты со своей задачей справляются на пятерку», — заключил он.

Как сообщило американское издание Business Insider, поставки зарубежной техники Вооруженным силам Украины (ВСУ) не помогли Киеву улучшить ситуацию на фронте. Из-за большого количества минных полей, их оказалось невозможно использовать, и украинские военные были вынуждены передвигаться пешком.