В Кремле прокомментировали слова председателя Рады об ущемлении прав русских
Слова председателя Рады Руслана Стефанчука об ущемлении прав русских являются сутью режима на Украине. Так считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его комментарий привел журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.
Пресс-секретарь президента России отметил, что в нормальном руководстве государства не может звучать подобных дискриминационных заявлений.
«Мы же неспроста называем его режимом, потому что в нормальном руководстве страной не может быть таких заявлений. В стране, где живут миллионы русских», — пояснил Песков, отвечая на вопрос репортеру «России-1».
Представитель Кремля также допустил, что cиловой переворот в Киеве, который произошел 10 лет назад, привел к сегодняшнему конфликту на Украине.
Песков подчеркнул, что вряд ли можно себе представить, чтобы власти США и Европы радовались бы переворотам на своих территориях.
Ранее пресс-секретарь российского лидера сообщил, что необходимо давить на тех, кто отказывается от диалога с Россией по Украине.