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12:10, 26 ноября 2023Россия

В Кремле прокомментировали слова председателя Рады об ущемлении прав русских

Песков: Москва называет власти Украины «режимом» из-за заявлений о русских

Фото: Unsplash

Слова председателя Рады Руслана Стефанчука об ущемлении прав русских являются сутью режима на Украине. Так считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его комментарий привел журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

Пресс-секретарь президента России отметил, что в нормальном руководстве государства не может звучать подобных дискриминационных заявлений.

«Мы же неспроста называем его режимом, потому что в нормальном руководстве страной не может быть таких заявлений. В стране, где живут миллионы русских», — пояснил Песков, отвечая на вопрос репортеру «России-1».

Представитель Кремля также допустил, что cиловой переворот в Киеве, который произошел 10 лет назад, привел к сегодняшнему конфликту на Украине.

Песков подчеркнул, что вряд ли можно себе представить, чтобы власти США и Европы радовались бы переворотам на своих территориях.

Ранее пресс-секретарь российского лидера сообщил, что необходимо давить на тех, кто отказывается от диалога с Россией по Украине.

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      Анна Щербакова
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