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15:07, 23 ноября 2023Россия

В Кремле призвали давить на отказавшихся от переговоров с Россией по Украине

Песков: нужно давить на тех, кто отказывается от диалога с Россией по Украине
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Бобылев / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Чтобы переговоры по урегулированию конфликта на Украине начались, нужно давить не на Россию, а на тех, кто отказывается от диалога. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщают «Известия».

«Что касается давления со стороны американцев, то время уже неоднократно показало, что это абсолютно бесполезно. Мы твердо стоим на наших позициях, на нашем пути. Отказывались другие. И если уж давить, то надо давить на них», — сказал пресс-секретарь президента.

По его мнению, у России и Китая совпадают взгляды на возможный будущий миропорядок после урегулирования конфликта.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. В мае того же года Владимир Мединский сообщил о замораживании переговорного процесса. Он отмечал, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров на высшем уровне.

Впоследствии президент России Владимир Путин назвал условие для начала переговоров Москвы и Киева — для этого Украине придется отменить запрет о диалоге. Глава государства напомнил, что Владимир Зеленский издал декрет против мирных переговоров.

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      Анастасия Шейкина
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