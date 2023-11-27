Блогера Каца снова оштрафовали в России

Блогера Максима Каца оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Хорошевский суд Москвы оштрафовал блогера Максима Каца (включен Минюстом РФ в реестр иноагентов) за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС.

Блогера обвинили в нарушении части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). На публикациях в его социальный сетях не было необходимой маркировки иностранного агента.

В пресс-службе суда также сообщили, что размер нового штрафа составил 50 тысяч рублей.

В октябре Каца оштрафовали за то, что он не предоставил в уполномоченный орган сведения о работе иностранного агента.

В августе Басманный суд Москвы заочно осудил Каца за фейки о Российской армии. Его приговорили к восьми годам колонии общего режим. Кроме того, блогеру запретили администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет.