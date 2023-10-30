Блогера Каца оштрафовали в России

Суд в Москве оштрафовал блогера Каца за нарушение деятельности иноагента

Российского блогера Максима Каца (включен Минюстом РФ в реестр иноагентов) оштрафовали в Москве за нарушение деятельности иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно сообщению Хорошевского суда Москвы, блогер нарушил статью 19.34 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Он не предоставил в уполномоченный орган необходимые сведения о деятельности иноагента.

В пресс-службе также отметили, что Кацу назначили наказание в размере 50 тысяч рублей.

Ранее в октябре за нарушение той же статьи КоАП оштрафовали российского журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов). Ему назначили наказание в виде административного штрафа в 40 тысяч рублей.

В августе Басманный суд Москвы заочно приговорил Каца к восьми годам лишения свободы за распространение фейков о действиях Вооруженных Сил России. Кроме того, блогеру запретили администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет.