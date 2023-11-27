Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:05, 27 ноября 2023Мир

Болгария открыла воздушное пространство для самолета Лаврова

Болгария открыла воздушное пространство для пролета Лаврова на встречу СМИД ОБСЕ

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Болгария открыла свое воздушное пространство для пролета министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на встречу Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Северной Македонии. Об этом сообщила ТАСС посол России в Республике Болгарии Элеонора Митрофанова.

До этого глава российского МИД отметил, что шансы на спасение ОБСЕ как площадки для диалога невелики, однако это все еще можно сделать.

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Северную Македонию не нарушит санкции ЕС.

Встреча глав МИД ОБСЕ пройдет с 30 ноября по 1 декабря 2023 года в столице Северной Македонии Скопье.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме отреагировали на условие Украины о репарациях в мирном договоре

      Иностранный футболист «Зенита» рассказал о неоправдавшихся стереотипах о России

      В Пентагоне в закрытом режиме обсудят военную стратегию США по России

      В Британии обратили внимание на стремительную потерю ВСУ солдат

      Путин подписал закон об увеличении госпошлины на загранпаспорт

      В России рассказали о контактах с Китаем после встречи Си Цзиньпина и Байдена

      Путин повысил стипендию некоторым аспирантам до 75 тысяч рублей

      В Израиле призвали объявить Маска персоной нон грата

      Жителей Японии предупредили о нападениях бессонных медведей

      В МИД России высказались о встрече Лаврова и Блинкена на совещании глав МИД ОБСЕ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости