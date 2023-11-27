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14:12, 27 ноября 2023Экономика

Крупнейшая экономика Европы столкнулась с угрозой деиндустриализации

Сталелитейная компания Salzgitter: ФРГ столкнулась с угрозой деиндустриализации
СюжетСанкции против России:

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Германия столкнулась с угрозой деиндустриализации из-за высоких затрат производителей. Об этом заявил гендиректор сталелитейной компании Salzgitter Гуннар Гроблер, его слова приводит Financial Times.

Индустрия крупнейшей экономики Европы испытывает проблемы из-за высоких цен на электроэнергию. Если выпускающие сталь и химикаты компании перенесут бизнес из страны, ФРГ потеряет «всю производственную цепочку».

В августе 2023 года 32 процента промышленных компаний сообщили Торгово-промышленной палате Германии (DIHK), что предпочитают инвестиции за рубеж вложению денег внутри страны — вдвое больше, чем в прошлом году. По данным ведомства, причиной стала обеспокоенность будущим без дешевого российского газа. Ситуацию осложняет заморозка правительством выплат из фонда климата и трансформации, которые поставили под угрозу проекты, связанные с зеленой энергетикой и инвестициями в железнодорожную инфраструктуру.

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Ранее депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Бакхейт признал, что западные санкции против России вредят Берлину. «Мы видим, что российская экономика в настоящее время растет, а немецкая — сокращается. Важную роль в этой ситуации играет решение Германии отказаться от российского газа», — заявил немецкий политик. По его словам, от санкций выиграли Китай, Индия, а также другие страны, поставки газа в которые увеличила Россия, в то время как заменивший российские энергоносители СПГ из США не только вреден для окружающей среды, но и дорого обходится Германии.

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      Вячеслав Агапов
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