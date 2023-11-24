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11:05, 24 ноября 2023Экономика

Дерипаска предсказал выход главной европейской экономики на паперть

Миллиардер Дерипаска заявил о выходе Германии на паперть из-за роста цен на газ

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Рост затрат немецкого бизнеса и обычных граждан Германии из-за цен на газ и электроэнергию может вывести «некогда цветущую главную европейскую экономику на паперть». Об этом в своем Telegram-канале заявил российский миллиардер Олег Дерипаска.

Комментируя заметку агентства Bloomberg, бизнесмен предсказал, что дефицит бюджета, субсидии и выпуск новых долговых бумаг «до добра точно не доведут».

Сам материал посвящен решению Берлина приостановить действие «долгового тормоза», чтобы увеличить объем кредитов для согласования дополнительного бюджета до конца 2023 года. Пойти на такие шаги пришлось из-за вердикта Федерального конституционного суда, запретившего расходовать 60 миллиардов евро на климатические и экологические проекты.

В 2021 году эти средства выделили на борьбу с последствиями пандемии COVID-19, но позднее правительство вывело их в новый фонд. Теперь для утвержденных расходов нужно искать новый источник денег, при этом займы являются основным вариантом. Механизм долгового тормоза не действовал в 2020 и 2021 годах в связи с пандемией, но с 2022 года власти вернулись к нему.

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Позиция Дерипаски по перспективам экономики западных стран остается непоследовательной. Еще 17 ноября он написал, что Запад добился аккуратного входа в «мягкую» рецессию, а значит, сможет поправить дела и с инфляцией, и с избыточным денежным предложением. «В общем — молодцы», — отмечал он.

Одновременно бизнесмен предсказал США утрату военного пыла из-за высокого госдолга и назвал ситуацию почти безвыходной.

В отношении российской экономики Дерипаска также занимает противоречивую позицию. С одной стороны, он считает, что Россия попала в экономический капкан по собственной вине, но с другой — пишет, что действия правительства позволили избежать спада экономики.

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      Платон Щукин
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