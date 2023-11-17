Дерипаска заявил о скором угасании военного пыла из-за госдолга США

Бизнесмен Дерипаска заявил о скором угасании военного пыла за океаном без денег

Растущий госдолг США увеличивает и без того большие расходы государственного бюджета, что станет залогом снижения интереса к военным тратам. Об этом, комментируя статью Financial Times, в своем Telegram-канале заявил российский бизнесмен Олег Дерипаска.

Он задался вопросом, каким образом через два-три года Вашингтон будет платить по госдолгу, если уже сейчас в год приходится отдавать более триллиона долларов, а дефицит бюджета в 2023 и 2024 годах достигнет 8 процентов.

«А без денег и военный пыл за океаном будет угасать. Хотя и так было понятно уже с сентября, что этой безумной войне приходит конец», — написал миллиардер, отметив, что «следующие 18 месяцев агонии уже совершенно очевидно напрасны».

В конце сентября Дерипаска называл ситуацию с американским госдолгом почти безвыходной. Он отмечал, что возможная девальвация доллара станет ударом «по беднейшим слоям американского общества», а решать эту проблему придется уже следующей администрации.

В начале октября госдолг США увеличился еще на 275 миллиардов долларов, до 33,442 триллиона. Подавляющая часть из этой суммы (266 миллиардов долларов) связана с увеличением обязательств правительства перед своими ведомствами.

Вместе с тем Дерипаска считает, что российской экономике также нужны серьезные перемены и в первую очередь отказ от госкапитализма, ошибочный выбор в пользу которого был сделан в 2008 году. Бизнесмен активно критикует Центробанк за повышение ключевой ставки, отмечая, что у такого подхода нет будущего.