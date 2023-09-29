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18:03, 29 сентября 2023Экономика

Дерипаска назвал ситуацию с госдолгом США почти безвыходной

Дерипаска: из-за ситуации с госдолгом США возможна девальвация доллара

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Миллиардер Олег Дерипаска назвал почти безвыходной ситуацию с наращиванием госдолга США, размер которого сейчас «невозможно не замечать практически никому». На фоне неисполнимых предложений увеличить темпы роста экономики до десяти процентов в год доллар может обесцениться более чем в два раза, написал бизнесмен в своем Telegram-канале.

Снижение расходов страны на два триллиона долларов в год Дерипаска тоже считает вряд ли возможным из-за опасений политиков за свое будущее. Рассуждая о возможной девальвации американской валюты, он признал, что это станет ударом «по беднейшим слоям американского общества».

«Какую-то комбинацию этих решений предстоит подбирать уже следующей администрации», — резюмировал миллиардер.

Несколько дней назад размер государственного долга США превысил 33 триллиона долларов, в очередной раз обновив рекорд. Как отмечали ранее американские СМИ, страна, которая из-за рекордного госдолга может столкнуться с дефолтом или резким сокращением государственных расходов, не спешит исправлять сложившуюся ситуацию.

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    Дмитрий Воронин
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