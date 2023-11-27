Футболист Смолов подарил жене Porsche за миллионы рублей

Российский футболист Федор Смолов подарил жене, популярной блогерше и диджею Карине Истоминой, автомобиль за миллионы рублей. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Инфлюэнсерша поделилась в сторис фото роскошного подарка. На размещенных кадрах запечатлен Porsche Cayenne черного цвета, оборудованный красным кожаным салоном. Стоимость данной машины на официальном сайте дилера варьируется от 6 до 16 миллионов рублей. «Люблю мужа», — подписала девушка публикацию.

Ранее блогерша Карина Истомина показала фигуру через неделю после рождения дочери. Она опубликовала снимок в сторис, на котором предстала в ванной комнате в белом топе и синих велосипедках.

Истомина и Смолов поженились в начале июня. Тогда нападающий московского «Динамо» опубликовал фотографию невесты в белом платье, которая демонстрирует обручальное кольцо. Спортсмен подписал пост словами: «Карина Игоревна Смолова». Девушка также разместила у себя в соцсетях снимок с кольцами.