Звезда Comedy Club описал работу на Первом канале словами «безумно сложно»

Юморист Вадим Галыгин признался, что ему сложно вести шоу «Фантастика»

Известный юморист, бывший резидент Comedy Club Вадим Галыгин признался, что ему сложно вести шоу «Фантастика» на Первом канале. О трудностях, с которыми он столкнулся во время работы в программе, шоумен рассказал в интервью «Шоу Известь», запись которого доступна на YouTube.

«Безумно тяжело вести эту программу (шоу "Фантастика" — прим. "Ленты.ру"), вернее, не тяжело, а сложно в том плане, что зрители и жюри видят хотя бы что-то, я не вижу ничего, я разговариваю с воздухом в этот момент», — описал Галыгин сложности своей работы.

По словам звезды Comedy Club, он догадывается о том, как выглядит аватар, благодаря экрану, который расположен сбоку от него и направлен на зрителей.

Ранее Вадим Галыгин рассказал, как гендиректор Первого канала Константин Эрнст предложил ему вести передачу «Фантастика». Он сообщил, что предложение прозвучало во время юбилейной игры КВН.

Премьера шоу «Фантастика» состоялась на Первом канале в сентябре 2022 года. В эфире проекта 12 анимированных двойников звезд соревнуются между собой. Аватары повторяют мимику, пластику и жесты участников. Ведущим проекта стал Галыгин.