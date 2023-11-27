В игре Ubisoft обнаружили полноэкранную рекламу

Windows Central: геймеры пожаловались на рекламу в игре Assassin's Creed Odyssey

Пользователи игровых консолей обнаружили в платной игре от Unisoft всплывающую на весь экран рекламу. Об этом сообщает издание Windows Central.

Журналисты обратили внимание на жалобы игроков в соцсетях. Те рассказали, что во время прохождения игры Assassin's Creed Odyssey на экране может появиться реклама. Судя по видео, с помощью баннера Ubisoft рекламирует скидку на игру Assassin's Creed Mirage в размере 20 процентов.

По словам геймеров, реклама появляется на консолях PlayStation и Xbox. Баннер может открыться на весь экран во время перехода с уровня на уровень или при нажатии кнопки «пауза». Журналисты отметили, что игроки были возмущены, так как не ожидали увидеть рекламу в игре, за которую они заплатили деньги.

Авторы Windows Central отметили, что реклама появляется не у всех геймеров. «Видеоигры премиум-класса должны быть спасением от маркетинговых бомбардировок», — подчеркнул редактор портала Джез Корден. Позже представители Ubisoft отреагировали на жалобы, заявив, что реклама появлялась из-за технической ошибки.

В начале сентября журналисты издания MySmartPrice рассказали о владельцах смартфонов Xiaomi, которые рассказали о рекламе, появившейся в фирменном браузере. В Xiaomi извинились перед пользователями и заявили, что встроенную рекламу можно отключить.