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20:41, 5 сентября 2023Наука и техника

Пользователей смартфонов Xiaomi атаковала реклама

MySmartPrice: пользователи Xiaomi пожаловались на рекламу в смартфонах

Фото: Ruan Richard Rodrigues / Unsplash

Владельцы смартфонов Xiaomi рассказали о рекламе, появившейся в фирменном браузере. Об этом сообщает издание MySmartPrice.

Журналисты медиа обратили внимание на жалобы пользователей Xiaomi, которые заявили, что в браузере Google Chrome, установленном на смартфонах, появилась реклама. В компании признали проблему, однако опровергли сообщения о взломе.

В материале говорится, что вместо стартовой страницы Google Chrome при запуске браузера появляется страница рекомендательного сервиса Mintnav. Первые жалобы пользователей зафиксировали еще в марте 2023 года, когда об атаке рекламой заявил посетитель Reddit под ником igeek1er.

Журналисты MySmartPrice обратились к Xiaomi за комментарием. В компании ответили, что заключили партнерское соглашение с Mintnav и заменили стартовую страницу встроенного в смартфоны браузера. В Xiaomi извинились перед потребителями и заметили, что рекомендательный сервис можно отключить, перейдя в настройки домашней страницы браузера.

В начале июля журналисты издания BetaNews обнаружили в новой версии ОС Windows 11 рекламу. По словам специалистов, рекламный блок появился в настройках операционной системы.

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    Андрей Ставицкий
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