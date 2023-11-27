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18:34, 27 ноября 2023Наука и техника

В Китае нашли способ обойти ограничения США по развитию ИИ

Windows Central: в Китае начали создавать из игровых видеокарт ускорители ИИ

Фото: Bobby Yip / Reuters

Китайские инженеры начали разбирать игровые видеокарты ради создания ускорителей для искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание Windows Central.

Журналисты сослались на сообщения с местного форума Tieba Baidu, согласно которым в Китае работают фабрики, занимающиеся переработкой игровых видеокарт. Специалисты на предприятиях разбирают мощные игровые видеокарты, дополняют их и создают оборудование для работы с ИИ.

Авторы медиа объяснили, что таким образом в Китае нашли способ обойти ограничения США. В начале ноября американское правительство запретило экспортировать в Китай передовые графические процессоры, необходимые для развития искусственного интеллекта.

В материале говорится, что рабочие разбирают видеокарты RTX 4090, извлекая из них чип AD102 и модули памяти GDDR6X. Затем они устанавливают на платформу компоненты и систему охлаждения, благодаря которой устройство становится ускорителем для ИИ. Оставшиеся запчасти продают на вторичном рынке.

По словам журналистов, ограничения на экспорт видеокарт вызвало дефицит оборудования в стране. Видеокарты исчезли из магазинов, а цены на оставшиеся образцы GeForce RTX 4090 достигли 2700 долларов (около 240 тысяч рублей) и более.

В начале осени журналисты Bloomberg сообщили, что компания Huawei получила процессор для смартфонов, несмотря на санкции США. По словам специалистов, в связи с этим Вашингтону придется оценить эффективность ограничений относительно китайского IT-гиганта.

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      Андрей Ставицкий
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