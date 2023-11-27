В Китае нашли способ обойти ограничения США по развитию ИИ

Windows Central: в Китае начали создавать из игровых видеокарт ускорители ИИ

Китайские инженеры начали разбирать игровые видеокарты ради создания ускорителей для искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание Windows Central.

Журналисты сослались на сообщения с местного форума Tieba Baidu, согласно которым в Китае работают фабрики, занимающиеся переработкой игровых видеокарт. Специалисты на предприятиях разбирают мощные игровые видеокарты, дополняют их и создают оборудование для работы с ИИ.

Авторы медиа объяснили, что таким образом в Китае нашли способ обойти ограничения США. В начале ноября американское правительство запретило экспортировать в Китай передовые графические процессоры, необходимые для развития искусственного интеллекта.

В материале говорится, что рабочие разбирают видеокарты RTX 4090, извлекая из них чип AD102 и модули памяти GDDR6X. Затем они устанавливают на платформу компоненты и систему охлаждения, благодаря которой устройство становится ускорителем для ИИ. Оставшиеся запчасти продают на вторичном рынке.

По словам журналистов, ограничения на экспорт видеокарт вызвало дефицит оборудования в стране. Видеокарты исчезли из магазинов, а цены на оставшиеся образцы GeForce RTX 4090 достигли 2700 долларов (около 240 тысяч рублей) и более.

В начале осени журналисты Bloomberg сообщили, что компания Huawei получила процессор для смартфонов, несмотря на санкции США. По словам специалистов, в связи с этим Вашингтону придется оценить эффективность ограничений относительно китайского IT-гиганта.