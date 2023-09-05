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16:05, 5 сентября 2023Наука и техника

Huawei удалось обойти санкции США

Bloomberg: Huawei получила процессор для смартфонов, несмотря на санкции США

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Китайский IT-гигант Huawei смог добиться успеха в обходе американских санкций. Об этом сообщает Bloomberg.

Журналисты агентства отметили, что Huawei, которая находится под санкциями с мая 2019 года, недавно анонсировала флагман Mate 60 Pro. Специалисты изучили аппарат и пришли к выводу, что корпорации удалось добиться успеха в обходе ограничений — иначе она не смогла бы выпустить смартфон с современным процессором.

Инженеры TechInsights по запросу Bloomberg разобрали Mate 60 Pro и изучили его компоненты. Специалистам удалось выяснить, что телефон имеет процессор Kirin 9000s, созданный по семинанометровому техпроцессу. Чип был создан партнером Huawei Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC). В TechInsights отметили, что Huawei и правительству Китая удалось достичь успеха в создании собственной экосистемы продвинутых процессоров.

Вице-председатель TechInsights Дэн Хатчесон отметил, что факт создания Kirin 9000s — «очень важное заявление для Китая». Журналисты Bloomberg подытожили, что выпуск флагмана Mate 60 Pro поднимает вопросы об эффективности возглавляемой США глобальной кампании по предотвращению доступа Китая к передовым технологиям.

В конце августа журналисты Bloomberg выяснили, что китайский IT-гигант Huawei занялся производством чипов. Корпорация получила на это около 30 миллиардов долларов финансирования от государства.

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    Андрей Ставицкий
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