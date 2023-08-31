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14:54, 31 августа 2023Наука и техника

Huawei представила новый флагманский смартфон

Huawei выпустила смартфон Mate 60 Pro с поддержкой спутниковой связи

Кадр: ООО «Техкомпания Хуавэй»

Китайская корпорация Huawei представила флагманский смартфон P60 Pro. Об этом сообщает издание PhoneArena.

Выпущенный аппарат не получил поддержку 5G, так как Huawei имеет трудности в производстве компонентов для смартфонов из-за нахождения под санкциями США. Девайс отличается наличием опции спутниковой связи, которая позволяет не только передавать СМС, но и совершать звонки в отсутствие сотовой связи. Функция будет доступна на территории Китая абонентам China Telecom.

Mate 60 Pro получил 6,82-дюймовый дисплей LTPO OLED с поддержкой частоты 120 герц, процессор Kirin 9000S, от 12 гигабайт оперативной памяти. На задней панели нового устройства находится камера с объективами разрешением 50, 48 и 12 мегапикселей.

Телефон оснащен аккумулятором емкостью 5000 миллиампер-часов, который поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 88 ватт. Аппарат Huawei оказался первым, который получил операционную систему HarmonyOS 4.0.

Стоимость Huawei Mate 60 Pro составила 6999 юаней, или около 92 тысяч рублей. В корпорации не планируют запускать модель в продажу за пределами Китая.

В начале августа руководители корпорации Huawei анонсировали возвращение на рынок смартфонов. В частности, в компании отметили, что во втором квартале 2023-го доля Huawei на китайском рынке смартфонов увеличилась на рекордные 76,1 процента.

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    Андрей Ставицкий
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