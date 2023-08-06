Huawei анонсировала возвращение на рынок смартфонов

В Huawei рассказали о рекордном росте доли на рынке смартфонов

В корпорации Huawei анонсировали возвращение на рынок смартфонов. Об этом сообщает издание Huawei Central.

Генеральный директор Huawei Consumer Business Group Юй Чэндун, выступая на конференции Huawei Developer Conference 2023, отметил, что во втором квартале 2023-го доля Huawei на китайском рынке смартфонов увеличилась на рекордные 76,1 процента.

По данным IDC, во втором квартале доля Huawei на местном рынке смартфонов достигла 13 процентов. По этому показателю корпорация сравнялась с Xiaomi и заняла пятое место в списке крупнейших производителей устройств. Журналисты издания подчеркнули, что кроме Huawei и Apple ни один производитель на рынке Китая не продемонстрировал рост во втором квартале.

«Несмотря на все трудности и враждебную цепочку поставок, отличные характеристики новой линейки Huawei P60 и серии складных телефонов Mate X3 привели к хорошим продажам», — отметили авторы медиа. Также журналисты напомнили, что производство смартфонов Huawei затруднено, так как корпорация находится под американскими санкциями с мая 2019 года.

В конце июля аналитики Counterpoint заявили, что компания Huawei смогла резко увеличить продажи смартфонов в Китае. Успех Huawei объяснили сильным брендом, высокими офлайн-продажами и решением вопроса с дефицитом комплектующих.