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16:18, 31 июля 2023Наука и техника

Продажи смартфонов Huawei резко выросли

Counterpoint: продажи смартфонов Huawei выросли на 58 процентов за год

Фото: Rodrigo Garrido / Reuters

Компания Huawei смогла резко увеличить продажи смартфонов в Китае. Это следует из актуального отчета агентства Counterpoint.

По данным организации, во втором квартале 2023-го продажи смартфонов в Китае упали на четыре процента в годовом исчислении. При этом некоторые компании продемонстрировали рост: так, продажи Huawei выросли на 58 процентов. Кроме того, за год увеличились продажи Realme — 8 процентов, Apple — 7 процентов.

Специалисты объяснили успех Huawei сильным брендом, высокими офлайн-продажами и решением вопроса с дефицитом комплектующих. Также компания заметно расширила линейку своих продуктов.

Продажи остальных игроков на рынке смартфонов Китая снизились: Vivo — 14 процентов, Oppo — 8 процентов, Honor — 21 процент, Xiaomi — 9 процентов. Лидером рынка во втором квартале осталась Vivo, которая получила долю 17,7 процента. Ниже расположились Apple и Oppo — по 17,2 процента каждая. Добившаяся хороших продаж Huawei заняла шестое место с долей 11,3 процента.

«Хотя мы ожидаем улучшения продаж смартфонов во втором полугодии по сравнению с первым полугодием, сильного восстановления, похоже, не предвидится», — отметили авторы отчета.

В середине июля журналисты Reuters сообщили, что Huawei может выйти на рынок смартфонов с 5G в конце 2023 года. Компания будет использовать собственные наработки, чтобы выпустить процессор с поддержкой связи пятого поколения.

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    Андрей Ставицкий
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