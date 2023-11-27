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08:59, 27 ноября 2023Среда обитания

В России начнут выдавать больше льготных ипотек

«Известия»: Минфин начнет выдавать больше льготных ипотек в России
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Unsplash

В Минфине России заявили о планах увеличить лимит выдач льготной ипотеки. Сейчас готовится соответствующее постановление, пишут «Известия».

В министерстве уточнили, что дополнительное финансирование потребуется на фоне повышения ключевой ставки до 13 процентов и роста спроса граждан на госпрограммы. Управляющий директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова подчеркнула, что уже в августе спрос россиян на льготные ипотеки достиг исторического максимума. По ее словам, лимиты банков уже на исходе.

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По данным ДОМ.РФ, на весь период действия ипотеки со ставкой восемь процентов на новостройки лимит выдач составил пять триллионов рублей, а на семейную со ставкой 6 процентов — 3,4 триллиона рублей. Лимиты распределили между кредитными организациями.

Ранее россиянам назвали срок снижения ипотечных ставок. Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута предположил, что ипотека может подешеветь в следующем году.

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      Марина Совина
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