В России начнут выдавать больше льготных ипотек

«Известия»: Минфин начнет выдавать больше льготных ипотек в России

В Минфине России заявили о планах увеличить лимит выдач льготной ипотеки. Сейчас готовится соответствующее постановление, пишут «Известия».

В министерстве уточнили, что дополнительное финансирование потребуется на фоне повышения ключевой ставки до 13 процентов и роста спроса граждан на госпрограммы. Управляющий директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова подчеркнула, что уже в августе спрос россиян на льготные ипотеки достиг исторического максимума. По ее словам, лимиты банков уже на исходе.

По данным ДОМ.РФ, на весь период действия ипотеки со ставкой восемь процентов на новостройки лимит выдач составил пять триллионов рублей, а на семейную со ставкой 6 процентов — 3,4 триллиона рублей. Лимиты распределили между кредитными организациями.

Ранее россиянам назвали срок снижения ипотечных ставок. Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута предположил, что ипотека может подешеветь в следующем году.