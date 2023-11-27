Командование США подтвердило сдачу захвативших судно у берегов Йемена пиратов

CENTCOM подтвердило, что захватившие судно Central Park у берегов Йемена сдались

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в социальной сети X подтвердило, что пять пиратов, захвативших судно Central Park у берегов Йемена, сдались.

Отмечается, что американский эсминец Mason отреагировал на сигнал бедствия, поданный танкером, когда его захватили неизвестные лица. Впоследствие нападавшие попытались скрыться на своей небольшой лодке.

«Mason преследовал нападавших, в результате чего они сдались. Экипаж Central Park находится в безопасности», — заявили в командовании.

Там добавили, что ни одно из судов не получило повреждений в результате инцидента. CENTCOM подчеркнуло, что безопасность морской сферы имеет важное значение для региональной стабильности, и пообещало работать в вопросах ее обеспечения с союзниками и партнерами.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что американские военные задержали и допросили предполагаемых пиратов, напавших на танкер компании Zodiac Maritime под названием Central Park у побережья Йемена.

О захвате свящанного с Израилем судна стало известно 26 ноября. Его владельцы подчеркнули, что для них приоритетом является безопасность 22 членов экипажа на борту.