Экс-советник Арестович: обещавшие помочь Украине кинули ее

Бывший советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что те, кто обещал Украине оказать помощь, не сдержали свое слово. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Арестович обвинил союзников в отсутствии помощи для Украины и подчеркнул, что они не смогли выполнить свои обещания.

«Настоящая ответственность на тех, кто обещал нам, Украине, настоящую поддержку и не предоставил ее. Читай — кинул», — подчеркнул он.

В начале ноября Арестович заявил о готовности баллотироваться на пост президента Украины. В качестве предвыборной программы он представил список из 14 пунктов, в которые включены различные реформы и переход к стратегической обороне.

