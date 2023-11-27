Экс-советник Кучмы предрек поражение Украины

Экс-советник Кучмы Соскин предрек поражение Украины из-за кризиса в ФРГ

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что бюджетный кризис в ФРГ повлияет на ситуацию на Украине. Об этом он высказался на своем YouTube-канале.

Соскин предрек поражение Украины из-за кризиса в Германии и отметил, что премьер-министру страны Олафу Шольцу следует сократить расходы бюджета, куда входит и военная помощь Киеву. Однако эти меры приведут к большему падению рейтинга Шольца, что в свою очередь спровоцирует досрочные выборы в феврале 2024 года.

«Как только упадет Германия — упадет и Украина. Потому что это ее последняя подпорка», — заключил Соскин.

Ранее премьер-министр Баварии и председатель партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Маркус Зедер заявил, что Германия нуждается в новом правительстве. По его мнению, канцлеру ФРГ Олафу Шольцу необходимо распустить коалицию «Светофор» и создать новое правительство в сотрудничестве с ХСС.