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11:52, 27 ноября 2023Спорт

Макгрегора заподозрили в разжигании межнациональной розни

Полиция проверит Макгрегора по подозрению в разжигании межнациональной розни
Конор Макгрегор

Конор Макгрегор. Фото: Christian Bruna / Reuters

Полиция Ирландии проведет проверку в отношении бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора по подозрению в разжигании межнациональной розни. Об этом сообщает Yahoo.

Правоохранителей заинтересовали посты Макгрегора в соцсети X, посвященные беспорядкам в Дублине. Спортсмен написал, что не одобряет происходящее, и призвал к переменам в стране, подвергнув критике деятельность правительства Ирландии.

«Если в ближайшее время не разработают план действий по обеспечению безопасности Ирландии, это сделаю я», — заявил Макгрегор, подчеркнув, что стране нужны быстрые изменения в вопросах миграционной политики.

23 ноября в Дублине произошло нападение на прохожих, в результате которого пострадали пять человек, в том числе трое детей. После того как появилась информация, что преступник является уроженцем Алжира, в городе начались беспорядки.

35-летний Макгрегор — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе. Всего ирландец провел 28 боев, в которых одержал 22 победы и потерпел 6 поражений.

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      Андрей Стрельцов
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