Моргенштерн объявил о закрытии своего лейбла Bugatti Music

Российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр иноагентов) объявил о закрытии своего лейбла Bugatti Music. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Артист напомнил, что команда лейбла проделала большой путь и «таких мувов», как Bugatti Music, не делал ни один российский лейбл.

«Фит за лям долларов, паленые кросы рич зе кида, Арут и Кизару рекламирующие бк… мы делали невозможное. Наши молодые пацаны росли на глазах, и сегодня в полночь выйдет последний альбом на Bugatti Music, и я рад что именно Илюха станет типом, который закроет нашу историю», — написал рэпер (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. «Ленты.ру»).

О причинах прекращения деятельности организации артист не рассказал. Незадолго до объявления о закрытии лейбла Моргенштерн поссорился со своим партнером и сооснователем Bugatti Music Арутом Назаряном, так как последний выпустил клип, содержащий рекламу букмекеров.

Лейбл Bugatti Music был основан в 2022 году в Дубае. За год команда проекта выпустила 20 треков с участием таких артистов, как ARUT, Talia, Entype, Big Baby Tape, The Limba, Элджей и Моргенштерн.

Ранее стали известны три условия для возвращения Моргенштерна в Россию.