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18:26, 27 ноября 2023Среда обитания

Назван срок окончания непогоды на юге России

Вильфанд: сильный ветер на юге России сохранится до 29 ноября

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

«Беспокойная» ситуация с осадками и сильным ветром на юге России сохранится до среды, 29 ноября. Такие сроки окончания непогоды назвал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Понедельник, 27 ноября, он назвал самым тяжелым днем не только на юге, но и в центре Европейской России. До 29 ноября ожидается усиление ветра на Черноморском побережье до 26 метров в секунду. В Крыму 28 ноября ветер спадет до 23-25 метров в секунду, 29 ноября — до 15-20 метров в секунду.

В воскресенье, 26 ноября, мощный ураган обрушился на Крым и Краснодарский край. В Крыму без электричества остались более 400 тысяч человек, скорость ветра достигала 40 метров в секунду, высота волн — девяти метров. Москву при этом накрыла «черная метель», 27 ноября сугробы достигли 22 сантиметров, что является нормой для января.

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      Мария Черкасова
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