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12:26, 27 ноября 2023Среда обитания

Назван срок восстановления электричества в Крыму

Глава Крыма Аксенов: электричество в Крыму восстановят в течение двух суток

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Электричество на всей территории Крыма восстановят в течение двух суток. Об этом в Telegram-канале рассказал глава республики Сергей Аксенов.

Он заявил, что ураган нанес существенный ущерб инфраструктуре полуострова, однако заверил, что все службы работают над ее восстановлением. Чтобы восстановить электричество, необходимо максимально увеличить количество ремонтных бригад за счет муниципальных предприятий и частных организаций, добавил Аксенов.

Также глава республики сообщил о восстановлении проезжей части затопленных трасс. В ближайшее время откроется трасса Евпатория — Саки, а также дорога Морское — Судак в реверсивном движении.

В воскресенье, 26 ноября, на западное побережье Крыма и Краснодарский край обрушился шторм с порывами ветра до 40 метров в секунду. Высота волн достигала девяти метров. Без света остались около 400 тысяч жителей полуострова.

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал шторм в Крыму самым мощным за историю наблюдений. Он сравнил его с бурей времен Крымской войны 1845 года, затопившей более 30 судов.

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      Мария Черкасова
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