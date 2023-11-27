Названо число потерь среди населения сектора Газа

Минздрав Палестины: число потерь среди населения сектора Газа достигло 16 тысяч

Число потерь среди населения сектора Газа достигло 16 тысяч, около 35 тысяч человек ранены. Об этом заявила глава Минздрава Палестины Мэй Кайле, передает газета Asharq Al-Awsat.

Министр добавила, что число пропавших без вести в результате боевых действий в Газе достигло 6 тысяч, включая 1,7 тысячи детей.

Кайле также рассказала, что в анклаве полностью разрушены 56 тысяч единиц жилья, 240 тысяч домов разрушены частично.

12 ноября сообщалось, что число погибших в секторе Газа в результате ударов израильской армии превысило 11 тысяч. Как подчеркнули в секторе Газа, большинство погибших составляют женщины и дети, однако израильская сторона считает эти данные неправильными, объясняя их тем, что палестинский Минздрав контролируется ХАМАС.