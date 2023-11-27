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17:28, 27 ноября 2023Мир

Названо число потерь среди населения сектора Газа

Минздрав Палестины: число потерь среди населения сектора Газа достигло 16 тысяч

Фото: Bassam Masoud / Reuters

Число потерь среди населения сектора Газа достигло 16 тысяч, около 35 тысяч человек ранены. Об этом заявила глава Минздрава Палестины Мэй Кайле, передает газета Asharq Al-Awsat.

Министр добавила, что число пропавших без вести в результате боевых действий в Газе достигло 6 тысяч, включая 1,7 тысячи детей.

Кайле также рассказала, что в анклаве полностью разрушены 56 тысяч единиц жилья, 240 тысяч домов разрушены частично.

12 ноября сообщалось, что число погибших в секторе Газа в результате ударов израильской армии превысило 11 тысяч. Как подчеркнули в секторе Газа, большинство погибших составляют женщины и дети, однако израильская сторона считает эти данные неправильными, объясняя их тем, что палестинский Минздрав контролируется ХАМАС.

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      Виктория Кондратьева
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