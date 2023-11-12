Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:09, 12 ноября 2023Мир

Число погибших в секторе Газа превысило 11 тысяч

Минздрав: число погибших в секторе Газа достигло 11180

Фото: Salam Yasser / Keystone Press Agency / Global Look Press

Число погибших в секторе Газа в результате ударов израильской армии превысило 11 тысяч. Об этом сообщили в Минздраве анклава, передает РИА Новости.

По данным медицинского ведомства, число погибших составляет 11180, также ранения получили 28 тысяч человек.

2 ноября Минздрав анклава сообщал о гибели девяти тысяч человек, то есть за 10 дней погибли порядка двух тысяч человек.

Как говорят в самом секторе Газа, большинство погибших составляют женщины и дети, однако израильская сторона считает эти данными неправильными. Причиной якобы служат тесная связь Минздрава сектора Газы с ХАМАС.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Ссылки по теме
      Последние новости

      Шольц заявил о готовности продолжить переговоры с Путиным

      В США выступили против оккупации сектора Газа

      В Киеве заподозрили Урсулу фон дер Ляйен во лжи

      На Украине прошли митинги с требованием демобилизации

      Германия выступила против немедленного прекращения огня в Газе

      «Спартак» одержал победу над «Ростовом» в матче РПЛ

      В российском городе пенсионерка врезалась на машине в остановку с людьми

      Генерал ВСУ посоветовал Киеву поучиться военному делу у России

      На Украине предрекли затяжной конфликт с Россией

      Названы приоритеты Трампа в случае возвращения на пост президента США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости