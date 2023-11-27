Оззи Осборн назвал условие отказа от сцены

Оззи Осборн заявил о нежелании появляться на сцене в инвалидном кресле

Британский рок-музыкант и лидер Black Sabbath Оззи Осборн назвал условие, при котором он не выйдет на сцену. Об этом он рассказал в беседе с журналом Rolling Stone.

Музыкант признает, что, возможно, больше не сможет выступать из-за проблем со здоровьем. При этом Осборн выразил надежду, что однажды он вернется на сцену, чтобы устроить фанатам достойное прощальное выступление, однако отметил, что с медицинской точки зрения это может оказаться невозможным. «Я не собираюсь выкатываться и вяло просить о сочувствии. Какой в ​​этом, к черту, смысл? Я не поеду туда [на сцену] в чертовой инвалидной коляске», — сказал он.

В мае Оззи Осборн решил вернуться на сцену и продолжить творческую деятельность. Сообщалось, что артист будет продолжать периодически давать концерты, даже если это будет физически тяжело для него.

В начале февраля Осборн завершил гастрольную деятельность из-за проблем с позвоночником. 74-летний исполнитель также отменил все ближайшие концерты, которые должны были состояться в рамках мирового турне. Он поблагодарил фанатов за поддержку и добрые пожелания.