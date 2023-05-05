Оззи Осборн решил вернуться на сцену, несмотря на болезнь

Британский рок-музыкант и лидер Black Sabbath Оззи Осборн решил вернуться на сцену и продолжить творческую деятельность. Об этом он рассказал Metal Hammer.

Сообщается, что артист будет продолжать периодически давать концерты, даже если это будет физически тяжело для него. «Понимаешь, выступление вживую — это то, ради чего я живу», — сказал Осборн, отметив, что он полон решимости, несмотря на отмену европейского тура.

«Ты не можешь покинуть эту игру. Это не работа, это гребаная страсть. Я не умею больше ничего делать. Мысль о том, чтобы сидеть дома весь день... Я дорожный пес, понимаешь? Я делал это чертовы 55 лет. Это лучшее, что когда-либо случалось со мной», — заключил музыкант.

В начале февраля Осборн завершил гастрольную деятельность из-за проблем с позвоночником. 74-летний исполнитель также отменил все ближайшие концерты, которые должны были состояться в рамках мирового турне. Он поблагодарил фанатов за поддержку и добрые пожелания.

В 2020 году музыкант пожаловался на постоянные невыносимые боли. Он рассказал, что в начале 2019 года пошел в туалет и упал, что усугубило его старую травму шеи. В том же году также стало известно, что у Осборна болезнь Паркинсона. Музыкант сравнил болезнь с хождением в свинцовых ботинках и признался, что она вызвала у него депрессию. Несмотря на то что артисту трудно ходить, врачи говорят, что его болезнь протекает в легкой форме.