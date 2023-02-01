Оззи Осборн завершил гастрольную деятельность из-за проблем с позвоночником

Британский рок-музыкант и лидер Black Sabbath Оззи Осборн завершил гастрольную деятельность из-за проблем с позвоночником. Об этом сообщает «Звук Медиа».

74-летний исполнитель также отменил все ближайшие концерты, которые должны были состояться в рамках мирового турне. Он поблагодарил фанатов за поддержку и добрые пожелания.

«Я пришел к пониманию того, что физически не сумею провести грядущие концерты, потому что не могу путешествовать. Никогда не думал, что закончу гастролировать таким образом», — заявил Осборн.

В 2020 году музыкант пожаловался на постоянные невыносимые боли. Он рассказал, что в начале 2019 года пошел в туалет и упал, что усугубило его старую травму шеи. «Помню так, будто это произошло вчера. Я лежал там тихо и спокойно и думал: "Ну все, Оззи, тебе конец"», — поделился рокер.

В 2020 году также стало известно, что у Осборна болезнь Паркинсона. Музыкант сравнил болезнь с хождением в свинцовых ботинках и признался, что она вызвала у него депрессию. Несмотря на то, что артисту трудно ходить, врачи говорят, что его болезнь протекает в легкой форме.