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16:33, 27 ноября 2023Россия

Патриарх Кирилл выделил 150 миллионов рублей на храм борцов с оккультистами

Глава РПЦ Кирилл выделил 150 миллионов рублей на храм борцов с сектантами

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выделил 150 миллионов рублей на строительство храма борцов с сектантами и оккультистами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу куратора программы строительства храмов в Москве, депутата Госдумы Владимира Ресина.

Глава РПЦ принял решение дополнительно профинансировать проект после того, как стоимость строительства увеличилась на 100 миллионов рублей. С просьбой выделить субсидию к патриарху обратился приход, указано в сообщении пресс-службы.

Смета на строительство храма увеличилась из-за роста цен на материалы и стоимость выполнения работ, пояснил Ресин. Изначально отведенная на проект сумма составляла 300 миллионов рублей, отметил он. Сдача храма запланирована на вторую половину 2025 года.

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Возводимый храм назван в честь пророка Даниила. Он был задуман священником Даниилом Сысоевым, известным своей проповеднической деятельностью и активной критикой ислама. Священнослужителя не стало в 2009 году, перед этим он неоднократно получал угрозы со стороны радикально настроенных представителей мусульманской общины.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею построить в Москве еще одну мечеть. Объект планируется возвести на улице Ахмата Кадырова в Южном Бутово. Вопрос о возведении новой мечети в столице надо было поднять еще раньше, подчеркнул Путин.

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