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10:29, 27 ноября 2023Мир

Путин заявил о глубоком кризисе западной модели глобализации

Путин: сформированная Западом модель глобализации изжила себя

Фото: Elise Amendola / AP

Сформированная Западом модель глобализации изжила себя и находится в глубоком кризисе. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам международного форума «Примаковские чтения», пишет ТАСС.

По словам политика, сейчас в мире идет становление более справедливой и демократической системы международных отношений, которая отвечает интересам большинства.

«Известная группа стран, привыкшая доминировать в мире, не останавливается ни перед чем, чтобы сохранить свое ослабевающее влияние», — считает президент.

Путин отметил, что такая «дестабилизирующая линия» привела к конфликту на Украине и обострению на Ближнем Востоке.

Ранее президент России в ходе своего выступления на саммите «Большой двадцатки» (G20) в формате видеоконференции высказался о конфликте на Украине и назвал сложившуюся ситуацию трагедией. Путин особо подчеркнул необходимость поиска путей для скорейшего прекращения конфликта и отметил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Напротив, именно Киев отказался от переговорного процесса, когда был подписан декрет президента Владимира Зеленского, запрещающий вести переговоры с Москвой.

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      Виктория Кондратьева
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