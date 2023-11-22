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18:26, 22 ноября 2023Мир

Путин выступил на международном форуме G20. Что он сказал о СВО и переговорах с Украиной?

Путин предложил подумать о том, как прекратить трагедию из-за военных действий
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Mikhail Klimentyev / Sputnik / Kremlin Pool / AP

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на саммите «Большой двадцатки» (G20) в формате видеоконференции высказался о конфликте на Украине и назвал сложившуюся ситуацию трагедией.

Российский лидер принял участие в международном форуме G20 впервые с 2021 года, это его первая за долгое время встреча с западными лидерами. Свое выступление глава государства посвятил украинскому конфликту и специальной военной операции (СВО).

Некоторые коллеги в своих выступлениях уже говорили о том, что их потрясает «продолжающаяся агрессия России на Украине». Да, конечно, военные действия — это всегда трагедия. Конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом

Владимир Путин президент России

Путин особо подчеркнул необходимость поиска путей для скорейшего прекращения этой трагедии и отметил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Напротив, именно Киев отказался от переговорного процесса, когда был подписан декрет президента Владимира Зеленского, запрещающий вести переговоры с Россией.

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

По словам российского лидера, война не может не потрясать. Вместе с тем он поинтересовался, не потрясает ли «кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа на Донбассе»? Он также затронул происходящее в секторе Газа.

Путин не поехал на очную часть саммита

На очном саммите G20 в Нью-Дели в сентябре Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. В Кремле, объясняя решение Путина не ехать на встречу, указали, что у него насыщенный график.

На Валдайском форуме 5 октября Путин заявил, что воздержался от поездок на саммиты БРИКС и G20, чтобы не «создавать проблемы друзьям», которые их организуют. «Мы с вами взрослые люди и понимаем: приехал я туда — и начнутся политические выпады, шум, и все это будет направлено на то, чтобы сорвать мероприятия. Зачем?» — сказал президент.

Зеленский говорил, что Украина не готова к переговорам с Россией

Политик отверг идею мирных переговоров с Москвой, несмотря на тяжелое положение на линии фронта. Он призвал западных союзников увеличить поставки вооружений. Украинский президент отмечал, что Россия не стремится к окончанию конфликта, поэтому говорить о заключении мира любой ценой не получится.

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Между тем секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов говорил, что в Киеве обеспокоены дискуссиями западных стран о необходимости проведения переговоров с Россией. Он пояснил, что подобная тенденция связана со страхом некоторых союзников Киева перед Россией.

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      Алина Гончарова
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