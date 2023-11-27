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20:02, 27 ноября 2023Культура

Режиссер «Сумерек» назвала подходящих к перезапуску фильма актеров

Джейкоб Элорди и Дженна Ортега могли бы сыграть главные роли в фильме «Сумерки»

Фото: Jamie McCarthy / Getty Images

Режиссер первой части вампирской саги «Сумерки» Кэтрин Хардвик назвала актеров, которые могли бы сыграть главные роли в перезапуске франшизы. Об этом сообщает People.

По ее мнению, Эдварда Каллена мог бы сыграть австралийский актер и звезда «Эйфории» Джейкоб Элорди, а роль Беллы Свон подошла бы американской артистке, известной по сериалу «Уэнсдей», Дженне Ортеге. Хардвиг также добавила, что считает обоих актеров потрясающими.

В ноябре режиссер «Сумерек» рассказала, что сначала не хотела брать британского актера Роберта Паттинсона на роль Эдварда Каллена из-за потрепанного внешнего вида. «Вместо волос у него была просто черная челка, да и сам он был не в форме, потому что все время тусовался в пабах. А на прослушивание вообще пришел в заляпанной рубашке», — призналась Хардвик.

Ранее стало известно, что американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян сыграет главную роль и выступит в роли продюсера в фильме под названием «Пятое колесо».

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      Анастасия Астахова
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