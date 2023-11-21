Роберта Паттинсона не хотели брать в «Сумерки» из-за потрепанного внешнего вида

Американский кинорежиссер и продюсер Кэтрин Хардвик раскрыла детали кастинга в фильм «Сумерки». Своими воспоминаниями она поделилась в подкасте Happy Sad Confused.

Она рассказала, что сначала не хотела брать британского актера Роберта Паттинсона на роль Эдварда Каллена из-за потрепанного внешнего вида. «Вместо волос у него была просто черная челка, да и сам он был не в форме, потому что все время тусовался в пабах. А на прослушивание вообще пришел в заляпанной рубашке», — призналась Хардвик.

После прослушивания продюсеры позвонили ей и спросили, сможет ли она заставить его преобразиться. «Думаю, да. Вы видели его скулы? Мы сделаем ему прическу, он начнет тренироваться и будет великолепен», — ответила тогда режиссер.

В марте 2022 года Роберт Паттинсон поделился способом своего экстремального похудения для роли Брюса Уэйна в фильме «Бэтмен». Он заявил, что на протяжении трех месяцев ему приходилось регулярно выполнять тяжелые тренировки и соблюдать строгую диету.