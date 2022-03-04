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Роберт Паттинсон раскрыл способ своего экстремального похудения для роли Бэтмена

Актер Роберт Паттинсон заявил, что три месяца соблюдал диету перед съемками «Бэтмена»

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Британский актер Роберт Паттинсон поделился способом своего экстремального похудения для роли Брюса Уэйна в фильме «Бэтмен». Об этом он рассказал в интервью изданию People.

Паттинсон заявил, что на протяжении трех месяцев ему приходилось регулярно выполнять тяжелые тренировки и соблюдать строгую диету. «Я буквально ничего не ел все это время. В какой-то момент моя талия сузилась до 70 сантиметров!» — раскрыл он детали преображения.

Кроме того, по словам актера, перед съемками топлес он практически не пил воду либо делал это маленькими глотками, чтобы сохранить рельеф на теле. «Тогда я подумал, что могу вновь носить джинсы-скини», — пошутил в заключение Паттинсон.

Ранее в марте сообщалось, что руководители голливудских студий начали отказываться от проката своих фильмов в России. Одной из первых в списке студий, приостановивших поставку своих фильмов в российские кинотеатры, стала Walt Disney Company. Компания Sony Pictures также поставила на паузу предстоящие кинотеатральные премьеры в РФ в связи с ситуацией на Украине. Помимо этого, Warner Bros. отменила выход фильма «Бэтмен» в кинотеатрах России за день до официальной премьеры.

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Майя Пономаренко
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