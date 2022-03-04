Россиянин отправился в другую страну ради премьеры «Бэтмена»

Житель Екатеринбурга, узнав об отмене премьеры нового фильма «Бэтмен» в России из-за ситуации на Украине, отправился в другую страну ради любимой киноленты. Его рассказ публикует портал Е1.

«Я очень ждал этот фильм, очень многие его ждали <...> Но ситуация вмешалась в мои планы, оборвав их за день до премьеры, а я не люблю, когда что-то рушит мои планы, — заявил россиянин. — Недолго думая, я купил билеты в Узбекистан и пошел на показ "Бэтмена" тут. Вот так вот я переиграл Запад».

Он рассказал, что приобрел билеты до Бухары, поскольку это был единственный вариант бюджетного перелета, затем пересел на скоростной поезд и доехал до Ташкента. По словам молодого человека, поездка обошлась ему недешево — около 30 тысяч рублей, однако «никакие деньги не сравнятся с чувством победы над обстоятельствами».

«Фильм отличный, мне понравился. Но я прекрасно понимаю, что фильм — это просто фильм. Другое дело — эмоции и впечатления от путешествия. Потому что просто съездить в Узбекистан отдохнуть на пару дней и спонтанно съездить в Узбекистан ради просмотра фильма — совсем разные вещи, понимаете? В этом весь кайф, такие истории и рассказывать интереснее», — заключил екатеринбуржец.

Ранее в марте сообщалось, что руководители голливудских студий начали отказываться от проката своих фильмов в России. Одной из первых в списке студий, приостановивших поставку своих фильмов в российские кинотеатры, стала Walt Disney Company. Компания Sony Pictures также поставила на паузу предстоящие кинотеатральные премьеры в РФ в связи с ситуацией на Украине. Помимо этого, Warner Bros. отменила выход фильма «Бэтмен» в кинотеатрах России за день до официальной премьеры.