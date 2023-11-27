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09:24, 27 ноября 2023Спорт

Россиянин помог «Каролине» обыграть «Коламбус» и стал лучшим игроком матча

Гол и передача россиянина Свечникова помог «Каролине» победить «Коламбус» в НХЛ

Фото: James Guillory / USA TODAY Sports / Reuters

Клуб «Каролина Харрикейнс» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:2. В том числе обыграть соперников «Каролине» помог российский нападающий Андрей Свечников, на счету которого гол и результативная передача. Для форварда эта шайба стала первой в сезоне.

Свечникова признали лучшим игроком матча. Также были отмечены форвард «Каролины» Брэди Шей и нападающий «Харрикейнс» Йеспери Котканиеми.

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