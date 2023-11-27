Российские туристы пережили ураган в Турции и сравнили его с армагеддоном

TourDom: российские туристы пережили ураган на курортах Турции

Ураган бушует в нескольких регионах Турции. Российские туристы, которые пережили непогоду, сравнили разгул стихии с армагеддоном, пишет издание TourDom.

По данным источника, в городе Измир уровень воды поднялся на метр, из-за чего подтопило дороги и здания. В провинции Мугла торнадо сорвал крыши домов, а в Анталье из-за непогоды объявили оранжевый уровень опасности. Кроме того, российские путешественники передали, что ветер частично снес крышу с их отеля на курорте Белек.

«Вчера был армагеддон, ливень, град, но при этом температура воздуха — плюс 21 градус. И сегодня тепло, ветер теплый», — сказала изданию турагент Мария Шекер, которая стала очевидицей урагана в Анталье.

Как сообщает портал, непогода сохранится как минимум до конца дня понедельника, 27 ноября. Помимо шторма, в Турции ожидаются грозы.

Ранее мощный ураган обрушился на Крым и Краснодарский край. Стихия повалила деревья, сорвала крыши и вызвала подтопление домов. Тысячи крымчан остались без света и воды. В Евпатории сотни человек пришлось эвакуировать из домов на побережье.