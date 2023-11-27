Российские военные получат беспилотники с огнеметами

«Известия»: в РФ разработают БПЛА с огнеметами и термобарическими боеприпасами

Российские военные получат беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с огнеметами и термобарическими боеприпасами, новая линейка дронов разрабатывается в интересах Вооруженных сил страны. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.

Часть изделий уже практически готова, вскоре они будут направлены в войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) для опытного использования.

Мультикоптерные дроны и БПЛА самолетного типа получат доработанные противопехотные огнеметы, которые смогут наносить удары в полете, а также специальные сбрасываемые бомбы.

Как сообщил эксперт по химическому оружию Олег Желтоножко, термобарические боеприпасы, сброшенные с беспилотников, особенно эффективны против опорных пунктов, окопов и блиндажей. Они могут накрыть целый район, а ударная волна поражает значительную площадь и глубину, в отличие от фугаса, бьющего в точку, он действует и на бруствер окопа, и на его дно, и на ходы сообщения.

«Дрон зависает непосредственно над или рядом с объектом, и выпущенный с него боеприпас должен точно поразить цель. При уничтожении определенного района обороны это поможет заметно снизить расход боеприпасов», — пояснил специалист.

В октябре Минобороны рассказали, что российские военные применили в зоне проведения российской специальной военной операции (СВО) на Украине огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка».

