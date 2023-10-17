Российские военные применили новейшую систему ТОС-2 «Тосочка»

ВС России применили огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка» в зоне СВО на Украине

Российские военные применили в зоне проведения российской специальной военной операции (СВО) на Украине огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка». Об этом сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что расчет подразделений радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа уничтожил скопление украинской пехоты.

ТОС-2 «Тосочка» — созданная после ТОС-1А «Солнцепек» тяжелая огнеметная система с улучшенными тактико-техническими характеристиками. Машина и все действия, воспроизводимые с помощью нее, полностью автоматизированы. На ТОС-2 также стоит система радиоэлектронной защиты.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие соединений группировки войск «Днепр» применяют переносную реактивную пусковую установку «Партизан». Как отметил военнослужащий с позывным Череп, преимущество установки заключается в ее мобильности и скрытности. Кроме того, время подготовки занимает всего 1,5 минуты.