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05:39, 17 октября 2023Россия

Российские военные применили новейшую систему ТОС-2 «Тосочка»

ВС России применили огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка» в зоне СВО на Украине

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российские военные применили в зоне проведения российской специальной военной операции (СВО) на Украине огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка». Об этом сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что расчет подразделений радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа уничтожил скопление украинской пехоты.

ТОС-2 «Тосочка» — созданная после ТОС-1А «Солнцепек» тяжелая огнеметная система с улучшенными тактико-техническими характеристиками. Машина и все действия, воспроизводимые с помощью нее, полностью автоматизированы. На ТОС-2 также стоит система радиоэлектронной защиты.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие соединений группировки войск «Днепр» применяют переносную реактивную пусковую установку «Партизан». Как отметил военнослужащий с позывным Череп, преимущество установки заключается в ее мобильности и скрытности. Кроме того, время подготовки занимает всего 1,5 минуты.

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    Марина Совина
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