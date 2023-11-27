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00:56, 27 ноября 2023Наука и техника

«Ростех» поставил «Оберег» для белгородской теробороны

«Ростех» поставил бронежилеты «Оберег» для белгородской территориальной обороны

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Госкорпорация «Ростех» поставила бойцам территориальной обороны и добровольцам в Белгородской области, защищающим приграничные территории, бронежилеты «Оберег». Об этом сообщили в госкорпорации.

«На вооружение теробороны поступила модифицированная модель "Оберега". Амуниция оснащена противоосколочным обвесом и керамическими плитами повышенного класса защиты Бр5. Такая пластина выдерживает попадание винтовочных и пулеметных патронов 7,62 на 54 [миллиметра], в том числе бронебойных 7Н14 и Б32», — говорится в сообщении.

Отмечается, что модифицированный бронежилет весит 9,4 килограмма в максимальной комплектации, а площадь его противоосколочной защиты составляет более 76 квадратных дециметров.

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Гендиректор завода «Октава» Павел Павленко рассказал, что бронежилеты «Оберег» прошли испытания и получили сертификаты в различных модификациях, соответствующих классам защиты от Бр1 до Бр5. По его словам, спрос на изделия растет, поэтому объем выпуска бронежилетов в 2024 году вырастет кратно.

В октябре стало известно, что предприятие «Филлин» разработало облегченную плиту для бронежилетов скрытого ношения, которая выдерживает шесть попаданий из снайперской винтовки Драгунова.

В апреле испытания «Оберега» на полигоне в Туле показали на видео. Бронежилет выдержал выстрел из снайперской винтовки.

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